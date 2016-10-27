Популяция позвоночных животных значительно сократилась

Популяции позвоночных на Земле - млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий - снизились за период 1970-2012 годов вследствие жизнедеятельности человека на 58%.

Как сообщается в этом исследовании, самый большой урон был нанесен пресноводным позвоночным. Их совместная численность за указанные 42 года, согласно подсчетам авторов доклада, сократилась на 81%, сообщает «Экономика Сегодня».

Популяции наземных позвоночных зверей за это же время снизились на 38%, морских - на 36%, сообщают специалисты. Они объясняют, что учитывали в своих изысканиях данные о 3 тыс. 706 видах млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий.