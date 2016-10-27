Популяция позвоночных животных значительно сократилась
Популяции позвоночных на Земле - млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий - снизились за период 1970-2012 годов вследствие жизнедеятельности человека на 58%.
Как сообщается в этом исследовании, самый большой урон был нанесен пресноводным позвоночным. Их совместная численность за указанные 42 года, согласно подсчетам авторов доклада, сократилась на 81%, сообщает «Экономика Сегодня».
Популяции наземных позвоночных зверей за это же время снизились на 38%, морских - на 36%, сообщают специалисты. Они объясняют, что учитывали в своих изысканиях данные о 3 тыс. 706 видах млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий.
Следующая новость Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задержали почти на два дня
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии