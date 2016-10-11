Популярность блока Меркель упала до исторического минимума

Блок Ангелы Меркель в бундестаге ХДС-ХСС побил антирекорд популярности. Политическая поддержка блока упала ниже 30 процентов, такого в истории Германии еще не было.

Есть данные и по другим партиям: в частности, по сравнению с прошлой неделей популярность СДПГ выросла на один процентный пункт до 22 процентов, "Левых" — на полпункта до 12 процентов.

Популярность федерального канцлера Германии стала резко падать в прошлом году на фоне ее миграционной политики, которая способствовала прибытию в ФРГ более миллиона беженцев из Сирии и других стран, сообщает РИА Новости.