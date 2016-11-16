ВС попросили оставить в силе приговор Навальному по делу «Кировлеса»

Генпрокуратура России попросила Верховный суд РФ оставить без изменений приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу «Кировлеса».

Заместитель генпрокурора Николай Винниченко, выступая на заседании, отметил необходимость учитывать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о данному делу. В то же время он заявил, что сделанные судом выводы не подтвердились, а отмеченные замечания на приговор не влияют, сообщает «Интерфакс».

Винниченко предложил возобновить производству по делу и оставить приговор в силе.

Защита Навального, в свою очередь, выступила за отмену приговора в связи с отсутствием состава преступления. По мнению адвокатов, это будет единственно верным решением.