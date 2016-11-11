ЕК попросила у США объяснений в связи со слежкой компании Yahoo за пользователями

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд рассказала о запросе, который ЕК направила в США в связи с секретным постановлением американского суда, разрешившего компании Yahoo просматривать сообщения пользователей на предмет их возможных связей с террористами.

- Службы Комиссии связались с властями США и запросили ряд разъяснений, — цитирует Виганд РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, США «будут нести ответственность за свои обязательства по договору» через различные механизмы.

Ранее агентство обнародовало информацию о том, что компания Yahoo создала секретную программу, которая способна вести поиск во всех входящих сообщениях пользователей по запросу властей.

В октябре интернет-компания Yahoo, в свою очередь, обнародовала письмо к директору национальной разведки Джеймсу Клэпперу, в котором потребовала прояснить политику властей США в области запросов на получение данных пользователей.