МИД РФ попросил ФРГ сменить недружественный медийный тон в отношении России

На встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Маркусом Эдерером заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов указал собеседнику на необходимость изменить недружественный информационно-медийный фон в отношении России.

«Проведена инвентаризация двусторонней повестки дня, - отметили в МИД РФ. - С российской стороны подчеркнута необходимость реального изменения информационно-медийного фона в ФРГ по России, который в настоящее время является откровенно недружественным, антироссийским и «работает» на дальнейшее разрушение двусторонних отношений», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты обсуждали международную проблематику, сделав акцент на рассмотрении вопросов ОБСЕ в контексте германского председательства в этой организации и подготовке очередного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится в конце декабря в Гамбурге.

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Места: Россия, ЕС
Организации: МИД
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