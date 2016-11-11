МИД РФ попросил ФРГ сменить недружественный медийный тон в отношении России

На встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Маркусом Эдерером заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов указал собеседнику на необходимость изменить недружественный информационно-медийный фон в отношении России.

«Проведена инвентаризация двусторонней повестки дня, - отметили в МИД РФ. - С российской стороны подчеркнута необходимость реального изменения информационно-медийного фона в ФРГ по России, который в настоящее время является откровенно недружественным, антироссийским и «работает» на дальнейшее разрушение двусторонних отношений», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты обсуждали международную проблематику, сделав акцент на рассмотрении вопросов ОБСЕ в контексте германского председательства в этой организации и подготовке очередного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится в конце декабря в Гамбурге.