СКР попросил об аресте нападавших на росгвардейцев

Следственный комитет России направил в Щербинский суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии.

В пресс-службе суда «Интерфаксу» подтвердили получение ходатайства.

Все участники нападения были задержаны 30 декабря. Они сознались в совершении преступления и дали признательные показания.

Нападение на росгвардейцев произошло 29 декабря. Один военнослужащий погиб, второй был ранен.