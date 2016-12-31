СКР попросил об аресте нападавших на росгвардейцев
Следственный комитет России направил в Щербинский суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии.
В пресс-службе суда «Интерфаксу» подтвердили получение ходатайства.
Все участники нападения были задержаны 30 декабря. Они сознались в совершении преступления и дали признательные показания.
Нападение на росгвардейцев произошло 29 декабря. Один военнослужащий погиб, второй был ранен.
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