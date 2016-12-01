Попавший в нештатную ситуацию «Прогресс» мог разбиться на юго-востоке Сибири

Обломки космического корабля «Прогресс», с которым была утрачена телеметрическая связь, могли упасть на землю на юго-востоке Сибири.

- Предположительно отдельные части корабля могли упасть в районе Республики Тыва, недалеко от российско-монгольской границы, - рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту.

На борту корабля находится 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.