Попавший в нештатную ситуацию «Прогресс» мог разбиться на юго-востоке Сибири
Обломки космического корабля «Прогресс», с которым была утрачена телеметрическая связь, могли упасть на землю на юго-востоке Сибири.
- Предположительно отдельные части корабля могли упасть в районе Республики Тыва, недалеко от российско-монгольской границы, - рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту.
На борту корабля находится 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
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