Попавшие под санкции россияне смогут отказаться от уплаты налогов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий находящимся под санкциями гражданам отказаться от налогового резидентства России, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, физлица, попавшие под ограничения, смогут не платить налоги в России независимо от срока пребывания в стране, но освобождение от налогов будет возможно в том случае, если попавший под санкции россиянин является налоговым резидентом иностранного государства.

Ранее законопроект одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

По действующему Налоговому кодексу, российским налоговым резидентом считается человек, который проводит в стране не менее шести месяцев за год, сообщает «Федерал пресс».