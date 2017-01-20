Из попавшего под лавину отеля в Италии спасены четверо детей и женщина

Итальянским спасателям удалось извлечь из попавшего под снежную лавину здания отеля Rigopiano четверых детей и одну женщину.

Общее число людей, обнаруженных на данный момент живыми под снежными завалами, достигло десяти, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Repubblica.

По данным издания, всего в отеле в момент схода лавины находились около 30 человек.

Ранее спасатели оказали помощь еще двоим пострадавшим, которые в момент схода лавины находились вне стен здания.