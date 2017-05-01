Попадание самолета в «воздушную яму» травмировало 20 пассажиров

По меньшей мере 20 человек пострадали при попадании самолет «Аэрофлота» в «воздушную яму».

Инцидент произошел с авиалайнером, выполнявшим рейс Москва-Бангкок. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соколова, в числе пострадавших есть и россияне, и иностранцы.

«Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут», - цитирует дипломата ТАСС. Он пояснил, что пострадавшие получили множественные переломы.

Пассажиры доставлены в одну из больниц столицы Таиланда. Туда для оказания им необходимой консульской помощи направлены сотрудники дипмиссии.