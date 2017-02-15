В МИД РФ пообещали разоблачать фейковые новости зарубежных СМИ

Министерство иностранных дел России будет публиковать разоблачения на фейковые новости западных СМИ и официальных лиц. С этой целью на сайте ведомства появится специальный раздел.

В качестве примера таких новостей официальный представитель МИД Мария Захарова привела недавние сообщения о том, что Москва якобы готова сделать подарок президенту США Дональду Трампу и выдать Америке экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.

Захарова отметила, что иностранные СМИ не впервые публикуют подобные материалы, ссылаясь на неназванные источники. При этом они не утруждают себя обращениями к российской стороне за подтверждением или опровержением информации, пишет «Коммерсант».