США пообещали остановить «Северный поток — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео обещал сделать все возможное для того, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2».

По его словам Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.

«У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты — доставка энергоресурсов через Кавказ и другие страны», — заявил Помпео.

Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк также призвала не допустить строительства «Северного потока-2», а также пригрозила санкциями.

Вместе с тем, она сразу оговорилась, что до этого, скорее всего, дело не дойдет. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что рассматривает «Северный поток — 2» исключительно как коммерческий проект, сообщает «РИА Новости».

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