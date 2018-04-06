В МИД РФ пообещали жесткий ответ Штатам

Россия не оставит новые ограничения США без жесткого ответа, заявили в МИД РФ и порекомендовали Вашингтону избавляться от иллюзий о том, что с Москвой можно говорить языком санкций.

«Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток. Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД назвали нелепостью решение Штатов нанести удар по компаниям, имеющим деловые связи в США, от которых зависят тысячи рабочих мест. Новые санкции Вашингтона – это удар по простым американцам, разрушение экономического сотрудничества во вред самим США.

В МИД добавили, что никакие санкции не заставят Россию сменить выбранный курс. Более того, Штаты таким образом добьются лишь сплочения российского общества.