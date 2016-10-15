США пообещали активизировать борьбу с ДАИШ
Белый дом выпустил заявление о планах по активизации борьбы с ДАИШ. Высшим приоритетом государства признается предотвращение атак на Соединенные Штаты и противостояние террористическим угрозам.
– Команда президента особо отметила, что совместно с союзниками во всем мире продолжит действия против агрессивных вылазок ИГИЛ, включая военные, разведывательные, юридические и дипломатические меры, – говорится в сообщении Белого дома по итогам совещания Совета национальной безопасности.
В США отмечают, что хотя США и приостановили сотрудничество в РФ, глава государства нацелен на диалог с основными мировыми державами, сообщает "Интерфакс".
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