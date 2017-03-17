Мэй пообещала скорый запуск процедуры Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что процедура выхода страны из состава Евросоюза будет запущена в ближайшее время.
По ее словам, 50 статья Лиссабонского договора о ЕС будет введена в действие в течение двух недель. И сразу же начнутся переговоры об отделении страны от сообщества.
«Мы добьемся верной сделки для Европы», - цитирует главу британского правительства ТАСС.
Ранее парламент страны согласовал законопроект, предоставляющий правительству право запуска процесса Brexit. Документ получил одобрение королевы Елизаветы II. Выход Великобритании из ЕС может занять несколько лет.
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