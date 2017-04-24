Ле Пен пообещала французам защиту в случае победы на выборах

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что она – единственная, кто может защитить сограждан.

«Мы - те, кто лучше всех будет защищать демократию. Я не буду принимать меры, не получив согласия народа. И эти меры никогда не будут направлены против народа», - заявила он в эфире местного телевидения.

Ле Пен призвала французов не бояться ее и программу партии. При этом она добавила, что власть изображает «Нацфронт» в карикатурном виде, сообщает «Интерфакс».

По словам Ле Пен, Эммануэлю Макрону удалось победить в первом туре президентских выборов, благодаря искусно поддерживаемому «туману» вокруг своей предвыборной программы. Однако этот туман вскоре рассеется. Ле Пен выразила уверенность, что во втором туре победа будет именно за ней.

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