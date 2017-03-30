СБУ пообещала 900 долларов за информацию об обстреле польского консульства в Луцке

Пресс-служба Службы безопасности Украины выступила с обращением к гражданам с просьбой предоставить информацию об обстреле из гранатомета здания генерального консульства Польши в Луцке за вознаграждение в 25 тысяч гривен (примерно 900 долларов).

«СБУ предлагает гарантированное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за достоверные данные, которые поспособствуют раскрытию резонансного преступления», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта неизвестные произвели несколько выстрелов из гранатомета в сторону здания польского генерального консульства в Луцке. В результате инцидента никто не пострадал. Украинская сторона заявила, что провокацию организовали российские спецслужбы, которые преследуют цель разрушить добрососедские отношения между Киевом и Варшавой. Аналогичные предположения высказали и польские официальные лица.