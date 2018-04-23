ЦБ РФ пообещал рост зарплат и снижение инфляции

Зарплаты работников бюджетной сферы должны вырасти в текущем году до 15%. В то же время инфляция будет ниже в три с половиной раза. Таков прогноз Центробанка России.

Рост зарплат регулятор связывает с выполнением майских указов президента, а также приравниванием минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. С 1 мая МРОТ составит 11,1 тысячи рублей.

Возрастут выплаты и в частном секторе. Речь, в частности, идет о нефтепереработке, автопроме и ряде других отраслей. Повышение зарплат в этих сфера объясняется нехваткой кадров и растущей конкуренцией среди специалистов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».