Абэ пообещал Путину роскошный прием в Японии

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что визит президента России в его страну будет не только полезны, но и приятным и пообещал организовать для него роскошный прием.

В ходе встречи на саммите АТЭС в Перу Путин и Абэ обсудили вопрос заключения мирного договора между двумя странами. Японский премьер отметил, что столь «непростая проблема» должна решаться «шаг за шагом». Российский лидер, в свою очередь, рассказал «возобновлении некоторых инструментов взаимодействия», способствующих развитию двусторонних отношений, сообщает «Дни.ру».

Визит Путина в Японию намечен на середину декабря. Предполагается, что в ходе двухдневной поездки он посетит Токио и Нагато.