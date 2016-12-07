МИД РФ пообещал дать ответ на ограничения для дипломатов в США
Российская сторона аналогично ответит на введение в США ограничений на передвижение дипломатов из РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Если нынешние власти США хотят заодно ограничить передвижение собственных представителей в РФ, им следует иметь в виду, что в дипломатии все основывается на принципе взаимности», - цитирует ее ТАСС. Захарова добавила, что Россию каждый раз вынуждают к подобным ответам.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва выступает за сотрудничество и в двусторонних отношениях, и в международных делах. «Зачем делается это в Вашингтоне, остается только гадать», - отметила она.
Ранее стало известно, что Палата представителей американского конгресса приняла проект закона о финансировании спецслужб США в 2017 году. Этот документ содержит ряд дополнительных ограничений для российских дипломатов, которые работают в США. По словам Захаровой, их суть состоит в том, что они практически лишают сотрудников диппредставительств возможности передвижения.
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