МИД РФ пообещал адекватно ответить Канаде на расширение санкций против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во внешнеполитическом ведомстве с сожалением восприняли информацию о решении властей Канады в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц.

«С сожалением восприняли решение властей Канады в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой на сайте МИД РФ.

Как отметила глава департамента информации и печати дипломатического ведомства РФ, Россия воспринимает расширение санкционного списка как недружественный шаг и ответит адекватно.

«Естественно, данный недружественный шаг, как и прежде, без ответа не останется, - подчеркнула Захарова. - При этом вся ответственность за негативные последствия целиком ложится на канадскую сторону».

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