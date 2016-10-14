МВД РФ не понравилась идея Кудрина о муниципальной милиции

В Министерстве внутренних дел РФ выступили против идей Алексея Кудрина и партии «Справедливая Россия» о создании муниципальной милиции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова.

- Суть ее (идеи Кудрина) состоит в том, что есть определенная заинтересованность в выделении из состава МВД значительной части полиции общественной безопасности и передаче ее на уровень муниципальных образований, к чему нет ни экономических, ни кадровых, ни организационных оснований. Это приведет к ослаблению системы и к сбоям в ее работе, - сказал журналистам в пятницу Зубов.

Он отметил, что «Кудрин в Казани будет проводить встречу с правительством Татарстана с приглашением всех заинтересованных лиц по вопросу о создании муниципальной милиции, и его идея во многом совпадает с идеей депутатов фракции «Справедливая Россия».

Зубов сказал, что идея о создании муниципальной милиции имеет право на жизнь, «она нормальная», она соответствует Конституции РФ и во многих городах такая милиция на практике уже создана.

Однако он подчеркнул, что предполагаемая муниципальная милиция должна работать не вместо полиции, а вместе с ней.