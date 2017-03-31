Пономарев согласился дать показания СКР по делу Вороненкова

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев согласен дать показания следователям СКР по делу об убийстве бывшего парламентария Дениса Вороненкова.

«Я готов – все, что может помочь установлению истины», - сказал он в интервью РИА «Новости». При этом Пономарев напомнил, что объявлен в международный розыск и предложил провести допрос при посредничестве украинской прокуратуры.

«Тогда либо следователь из России приезжает сюда, и проводят следственные действия, либо передают вопросы и их задают украинские следователи», - пояснил он.

Ранее СМИ сообщили, что СКР намерен допросить Пономарева, поскольку считает его ключевым свидетелем по делу об убийстве Вороненкова.