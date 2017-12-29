Понимание работы СМИ снижает склонность к теориям заговора

Понимание принципов работы средств массовой информации способно ослабить веру в теории заговора, даже если эта теория соответствуют политическим взглядам человека.

По словам Стефани Крафт из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), склонность людей верить в теории заговора часто объясняется искажениями в восприятии и склонностью видеть закономерности в случайных событиях.

С другой стороны, многие исследования на тему медиаграмотности говорят о том, что люди с высоким уровнем образования лучше ориентируются в медиапотоке и критичнее относятся к прочитанному.

Стефани крафт совместно с учеными провела исследование в виде онлайн-опроса. Для оценки склонности к теории заговора респондентам предлагали сюжеты конспирологических теорий и спрашивали, насколько те в них верят.

Например, вопрос о том, был ли Барак Обама рожден в США относится к консервативной теории заговора, а связь вакцинации и аутизма фигурировала в числе теорий, к которым больше склонны люди либеральных взглядов.

Лучше всего предсказать склонность к теориям заговора помогли результаты подраздела, который оценивал понимание работы прессы. Получается, что осведомленность ослабляла склонность поддерживать такие теории. Негативная связь между двумя другими подразделами (о потребности в познании и о восприятии влияния прессы) и склонностью к теориям заговора не подтвердилась, пишет N+1.