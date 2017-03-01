Помощница Трампа прокомментировала свою легкомысленную позу в Белом доме

Келлиэнн Конуэй, советник президента США, в ходе официальной фотосессии с участием Дональда Трампа забралась с ногами на диван, выполняя служебное поручение. Так она сама объяснила свое местоположение в Овальном кабинете, противоречащее официальному протоколу.

Внимание СМИ привлекла фотография с официального мероприятия в президентском кабинете, на которой Келлиэнн Конуэй запечатлена сидящей на диване в очень «домашней» позе – подобрав под себя ноги.

По словам самой Конуэй, ее попросили под определенным углом сделать фотографию в переполненной комнате с прессой, которая стояла позади. «Я определенно не пыталась выказать неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги оказались на диване», — приводит РИА Новости слова Конуэй со ссылкой на газету Washington Post.

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Места: США
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