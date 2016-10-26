Помощница рассказала о проблемах со здоровьем у Хиллари Клинтон

В материалах, опубликованных международной организацией Wikileaks, содержится письмо помощницы Хиллари Клинтон, в котором девушка пишет о "проблемах с головой" у политика.

– Ей придется больше пользоваться подсказками, у нее еще не все в порядке с головой, – говорится в письме помощницы Клинтон Хумы Абедин. Ассистентка писала письма ключевым фигурантам предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии, сообщает РГ.

Ранее была опубликована переписка главы избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. В письмах шла речь о недовольстве бывшей первой леди речами, которые ей пишут ассистенты.