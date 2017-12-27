Помощника Рамзана Кадырова обокрали в Москве

Помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова обокрали в Москве, оставив его без смарфона, планшета и денег.

По словам потерпевшего, во вторник вечером неизвестный разбил окно автомобиля «Mercedes», припаркованного на Ленинградском проспекте, и похитил из машины сумку, в которой находились деньги, смартфон, планшет и удостоверение личности помощника главы Чечни.

Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. Свидетелей и очевидцев кражи выявить не удалось.

Один подозреваемый задержан, сообщает «ФАН».