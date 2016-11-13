Помощник Трампа не знает о контактах своего шефа с Россией
Один из ближайших помощников Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани не осведомлен о контактах между предвыборным штабом своего шефа и Россией.
"Я не знаю о таких контактах с российским правительством. Я довольно плотно занимался проведением кампании. На каком-то этапе я был с Трампом круглосуточно в течение примерно 100 дней", - сказал Джулиани.
Ранее представители российского МИДа сообщили, что Москва контактировала с представителями команды Трампа в ходе предвыборной кампании и продолжит эту работу и после выборов, сообщает ТАСС.
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