Помощник Трампа не знает о контактах своего шефа с Россией

Один из ближайших помощников Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани не осведомлен о контактах между предвыборным штабом своего шефа и Россией.

"Я не знаю о таких контактах с российским правительством. Я довольно плотно занимался проведением кампании. На каком-то этапе я был с Трампом круглосуточно в течение примерно 100 дней", - сказал Джулиани.

Ранее представители российского МИДа сообщили, что Москва контактировала с представителями команды Трампа в ходе предвыборной кампании и продолжит эту работу и после выборов, сообщает ТАСС.