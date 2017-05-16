Помощник Трампа назвал ложью информацию о передаче секретных данных Лаврову

Глава МИД РФ Сергей Лавров, а также посол РФ Сергей Кисляк не получали никакой секретной информации в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

По словам генерала, он все время был в комнате и точно знает, что Трамп не обсуждал с Лавровым разведывательные источники или методы их работы.

Статью The Washington Post, опубликованную 15 мая, чиновник назвал чистой ложью, сообщает агентство Nation news.