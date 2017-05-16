Помощник Трампа назвал ложью информацию о передаче секретных данных Лаврову
Глава МИД РФ Сергей Лавров, а также посол РФ Сергей Кисляк не получали никакой секретной информации в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.
По словам генерала, он все время был в комнате и точно знает, что Трамп не обсуждал с Лавровым разведывательные источники или методы их работы.
Статью The Washington Post, опубликованную 15 мая, чиновник назвал чистой ложью, сообщает агентство Nation news.
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