США помогают террористам создать автономию в Сирии

США поддерживают попытки сирийской оппозиции создать автономию в Сирии совместно с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что террористы и представители «Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории, чтобы создать независимую от Дамаска административную единицу, поддерживаемую США.

«Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Я могу сказать, что действительно упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», — сказала Захарова.

Кроме того, власти США продолжают поддерживать боевиков и поставляют в контролируемые ими районы гуманитарную помощь, сообщает «РИА Новости».