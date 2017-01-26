Помилованный Обамой американец застрелен неизвестными в масках

В американском городе Сагино, штат Мичиган двое неизвестных в масках застрелили мужчину, ранее осужденного на 19 лет лишения свободы, но помилованного бывшим президентом США Бараком Обамой.

Полиция опубликовала видео расправы, правоохранители надеются, что это поможет поймать подозреваемых, - сообщает Лайф.

На кадрах видно, как двое вооруженных людей в масках врываются в здание, один их них, угрожая оружием, удерживал нескольких человек, а второй искал свою жертву.

Погибший, 31-летний Томас Дамарлон, был приговорен к 19 годам лишения свободы в 2008 году по обвинению в торговле наркотиками. Согласно указу о помиловании в марте он должен был выйти из реабилитационного центра.