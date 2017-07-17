Помидоры замедляют развитие рака
Американские ученые провели эксперимент, в котором были задействованы грызуны. Во время исследования мышей кормили томатным порошком. Далее животных подвергали воздействию ультрафиолетового излучения.
В итоге выяснилось, что у животных, которые употребляли томатный порошок, замедлилось развитие рака кожи. Также такие грызуны лучше поддавались лечению.
Такой эффект от употребления томатов ученые объяснили тем, что в данном продукте содержатся каротиноиды. Эти антиоксиданты могут защищать организм от воздействия ультрафиолетовых лучей, - сообщает «Экономика сегодня».
Помимо этого, с развитием онкологических заболеваний помогает бороться ликопин, который содержится в свежих томатах.
Следующая новость Президент Польши одобрил снос советских памятников
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии