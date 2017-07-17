Помидоры замедляют развитие рака

Американские ученые провели эксперимент, в котором были задействованы грызуны. Во время исследования мышей кормили томатным порошком. Далее животных подвергали воздействию ультрафиолетового излучения.

В итоге выяснилось, что у животных, которые употребляли томатный порошок, замедлилось развитие рака кожи. Также такие грызуны лучше поддавались лечению.

Такой эффект от употребления томатов ученые объяснили тем, что в данном продукте содержатся каротиноиды. Эти антиоксиданты могут защищать организм от воздействия ультрафиолетовых лучей, - сообщает «Экономика сегодня».

Помимо этого, с развитием онкологических заболеваний помогает бороться ликопин, который содержится в свежих томатах.