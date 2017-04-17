«Помидорная война» с Турцией обошлась России в 1,5 миллиарда долларов

Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов из-за запрета на импорт томатов и огурцов из Турции, говорится в мониторинге, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

Так называемая «помидорная война» освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 500 миллионов долларов.

По мнению авторов исследования, убытки связаны с тем, что «томатная война» создала проблемы для экспорта зерна.

Кроме того, пострадали российские потребители, лишившиеся возможности покупать дешевые турецкие помидоры, которые составляли 43 процента от всей продукции на рынке.

Турция за 2016 год потеряла порядка 1,7 миллиардов долларов, однако сумела перенаправить экспорт овощей в Белоруссию, Казахстан и Азербайджан, пишет газета «Известия».

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