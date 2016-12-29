Пользователями отечественной карты «Мир» в 2016 году стали почти 2 миллиона россиян

В 2016 году почти 2 миллиона человек стали пользователями карт российской платежной системы «Мир».

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по созданию российско-китайской карты под названием Мир-JCB.

Эксперты предполагают, что платежные системы MasterCard и Visa, до 2016 года занимавшие основную часть российского рынка, после введения собственного платежного сервиса отойдут на второй план.

Предполагается, что карты «Мир» окончательно завоюют доверие россиян после того, как по всей стране можно будет пользоваться этими платежными картами.

В настоящее время выпущено около 1,7 миллиона карт платежной системы «Мир», 90 банковских учреждений принимают ее в оплату, сообщает интернет-издание Oane.ws.