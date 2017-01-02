Пользователям WhatsApp придется купить современные смартфоны

Пользователям WhatsApp придется покупать новые смартфоны, так как мессенджер перестанет работать на устаревших гаджетах.

Уточняется, что мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

По данным разработчиков, эти гаджеты не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в WhatsApp.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британское издание Daily Express.