Пользователям «ВКонтакте» угрожает вирус

В популярной социальной сети «ВКонтакте» обнаружена вредоносная программа, которая распространялась под видом бесплатных ключей для антивируса «Доктор Веб».

Как поясняет пресс-служба компании, в официальной группе «Доктор Веб» в соцсети стали появляться сообщения от анонимных пользователей с предложением скачать бесплатные ключи, а также содержащие ссылку на файловый хостинг RGhost. Если пройти по ней, потенциальной жертве будет предложено загрузить RAR-архив с вирусом.

Как отмечают специалисты, злоумышленники регулярно меняют сигнатуры приложения, в результате чего вредонос какое-то время не детектируется антивирусными программами.

После заражения компьютера вредоносная программа сможет выводить системные сообщения с заданным текстом, отправлять снимки экрана, скачивать и запускать указанные исполняемые файлы, а также совершать некоторые другие действия. Кроме того, троянец способен неожиданно воспроизводить на экране SWF-ролики пугающего содержания, сообщает Life.