Пользователям смартфонов на Аndroid угрожает новый вирус

Троянская программа Svpeng поражает смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, и похищает данные банковских карт.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что вирус маскируется под Flash-плеер и для активации запрашивает пользователя права доступа для людей с ограниченными возможностями, сообщает Nation News.

Программа запоминает вводимые комбинации и делает скриншоты в банковских приложениях. Это позволяет мошенникам получать информацию, необходимую для похищения средств с карт. Во время работы вирус не позволяет открывать другие приложения, а также блокирует попытки отключить мобильное устройство.

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