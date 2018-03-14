Пользователи Telegram решили засудить ФСБ
В Мещанский суд Москвы поступил иск пользователей мессенджера Telegram к ФСБ России, в котором они просят признать незаконными действия спецслужб.
Речь идет об истребовании ФС б у руководства мессенджера информации, позволяющей расшифровывать сообщения пользователей. По мнению истцов, это нарушает тайну переписки и частной жизни, а также угрожает безопасности коммуникаций, передает «ФедералПресс» со ссылкой на юриста организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна.
Он отметил, что исковое заявление подписали свыше трех десятков человек.
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