Пользователи Android скромнее владельцев iPhone

Основным результатом исследования американских ученых является подтверждение того, что владельцы смартфонов, работающих на базе операционной системы Android, скромнее тех, кто отдает предпочтение мобильным устройствам производства корпорации Apple.

По словам экспертов, экстраверты, которые стараются любой ценой показать окружающим свой социальный статус, нередко покупают для этого iPhone, считая, что девайсы с ОС от Google – не для них. Изучение показало, что юзеры, пользующиеся смартфонами с ОС Android, более скромны и покладисты,- сообщает «ФАН».

Кроме этого, специалисты установили, что среди тех, кто отдает предпочтение таким устройствам, имеет место высокий процент мужчин, а также людей, представляющих старшее поколение. В то же время, аудитория смартфонов iPhone в большей степени состоит из женщин.

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