Пользователей смартфонов предупредили о новом вирусе

Пользователи мобильных устройств, работающих на базе операционной системы Android, рискуют заразить свои гаджеты новым вирусом, который может уничтожить аппарат.

Речь идет о Trojan.AndroidOS.Loapi, который распространяется через рекламу и при этом маскируется под антивирус. Вредоносная программа майнит криптовалюту и настолько сильно нагружает смартфон, что в течение нескольких дней выводит его из строя, передает Nation News со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

По словам специалистов, троян добивается от владельца смартфона прав администратора и не позволяет устанавливать антивирусы. При этом он заваливает пользователя рекламой, самостоятельно загружает и устанавливает приложения и переходит по ссылкам в интернете. Кроме того, вирус сможет отправить телефон в DDoS-атаку.