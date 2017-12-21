Пользователей смартфонов предупредили о новом вирусе

Пользователи мобильных устройств, работающих на базе операционной системы Android, рискуют заразить свои гаджеты новым вирусом, который может уничтожить аппарат.

Речь идет о Trojan.AndroidOS.Loapi, который распространяется через рекламу и при этом маскируется под антивирус. Вредоносная программа майнит криптовалюту и настолько сильно нагружает смартфон, что в течение нескольких дней выводит его из строя, передает Nation News со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

По словам специалистов, троян добивается от владельца смартфона прав администратора и не позволяет устанавливать антивирусы. При этом он заваливает пользователя рекламой, самостоятельно загружает и устанавливает приложения и переходит по ссылкам в интернете. Кроме того, вирус сможет отправить телефон в DDoS-атаку.

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