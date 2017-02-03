Пользователей рунета охватила массовая паника из-за боязни стать жертвой мошенников

Безопасность личных аккаунтов в социальных сетях превратилась для многих россиян в серьезную проблему, и число таких людей стремительно растет, выяснили социологи.

Российские пользователи буквально в массовом порядке начали ограничивать доступ к своим страницам в Сети. Эту тенденцию обнаружили и отследили аналитики ВЦИОМ, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

В первую очередь ограничивают доступ к своему аккаунту пользователи, которые хоть раз становились жертвами мошенников. Последние же активизировали свою деятельность, придумывая все более изощренные способы обмана, вымогательства и шантажа.

Однако закрытие аккаунта не обеспечивает 100-процентную гарантию от мошенников. «Есть еще масса способов собрать необходимую информацию о человеке через интернет», - утверждает руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников.