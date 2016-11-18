Полынь поможет вылечить рак

Проводя изучения, ученые занимались разработкой новой методики лечения раковых болезней. Они выяснили, что полынь имеет свойство нейтрализовать 98% болезнетворных компонентов лишь за 16 часов. По сообщениям исследователей, их открытие говорит о том, что полевое растение сможет излечить онкобольных.

Американские ученые утверждают, что в случае использования полыни однолетней в целях лечения рака количество больных онкологией легких снизится на треть. А если новое лекарство применить в комплексе с железосодержащими препаратами, его действенность повысится в несколько раз,- сообщает «ФАН».