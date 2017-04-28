Полякам не понравились санкции Эммануэля Макрона

Пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек негативно высказался о выступлении кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона по поводу введения санкций относительно Польши.

Макрон заявил, что в случае избрания президентом будет добиваться санкций в отношении Польши. Среди претензий — перенос на территорию Польши производства ряда предприятий из других стран ЕС и отказ Варшавы принимать мигрантов в рамках европейской программы расселения, отмечает РИА Новости.

Рафал Бохенек заявил, что польская сторона не должна стать предметов интриг в избирательной кампании во Франции. Он отметил, что поведение Макрона указывает на то, что «в ЕС до сих пор существуют протекционистские тенденции, которые негативно влияют на развитие свободного рынка».

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. По итогам первого тура лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%.

Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.