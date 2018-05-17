Поляка оправдали после 18 лет тюрьмы

Житель Польши Томаш Коменда был признан невиновным в совершении преступления, за которое отсидел в тюрьме три четверти срока.

За решеткой он оказался в начале 2000-х годов, получив 25 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Однако некоторое время назад Верховный суд Польши взялся за пересмотр дела Каменды по инициативе генпрокурора страны. В итоге он установил, что мужчина оказался в тюрьме из-за судебной ошибки.

В Минюсте страны отметили, что оправданный поляк имеет право потребовать возмещения морального вреда и материального ущерба, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.