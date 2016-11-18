Полузащитник ЦСКА Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года дисквалифицировал полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко за употребление кокаина.

Проба спортсмена, которая показала положительный результат, была взята после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера» 14 сентября.

В пресс-службе УЕФА пояснили, что спортсмен может подать апелляцию на решение о дисквалификации в течение трех дней с момента получения мотивировочной части. Об этом сообщает ТАСС.