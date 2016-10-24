Полузащитник сборной Португалии Ренато Санчес стал лучшим молодым футболистом года
Полузащитник сборной Португалии по футболу и мюнхенской «Баварии» Ренато Санчес удостоен награды Golden Boy как самый лучший молодой игрок года, сообщает итальянская газета Tuttosport.
Эту награду получает игрок, не достигший 21-летнего возраста.
Выбирают победителя журналисты ведущих европейских СМИ.
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