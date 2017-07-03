Полумарафон в Красноярске закончился для одного из бегунов смертью

В Красноярске во время полумарафона «Июльская жара» скончался один из бегунов. Погибшему было 22 года.

По словам очевидцев, молодому человеку стало плохо на дистанции, он еще некоторое время продолжал бежать, а потом упал замертво. Дежурившие на мероприятии врачи помочь ему не смогли. По сведениям «ФедералПресс», молодой человек участвовал в забеге в первый раз.

Медицинская помощь потребовалась еще троим участникам полумарафона – мужчине средних лет и двум девушкам.

«Июльская жара» - одно из самых популярных спортивных мероприятий у сибиряков, на которое съезжаются любители бега из разных городов. Участники забега сами определяют для себя подходящую дистанцию – 5 или 21,1 км. Кроме того, для юных бегунов предусмотрена дистанция протяженностью в 1 км.

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