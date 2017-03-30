Полуголый мужчина задержан за танец на крыше полицейской машины в Москве

Полуголый молодой человек забрался на крышу патрульного автомобиля полиции на юго-западе Москвы, чтобы исполнить танец, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняется в материале, нарушитель заявил полицейским, что не слезет с автомобиля, пока не приедет его друг. При этом он исполнял танец и повредил автомобиль.

Дебошира сняли с машины и доставили в ОВД для дальнейшего разбирательства, в ходе которого выяснилось, что мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, сообщает «РИА Новости».