РПЦ получит в пользование три храма-памятника

Русской православной церкви (РПЦ) будут переданы в пользование три храма XIV-XV веков в великом Новгороде.

Речь идет о церквях Климента, Власия, а также Петра и Павла на Славне, уточняет «Интерфакс». Все три храма являются памятниками федерального значения и находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

В областном правительстве агентству рассказали, что состояние церквей удовлетворительное, но к проведению служб они не готовы.