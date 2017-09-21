РПЦ получит в пользование три храма-памятника
Русской православной церкви (РПЦ) будут переданы в пользование три храма XIV-XV веков в великом Новгороде.
Речь идет о церквях Климента, Власия, а также Петра и Павла на Славне, уточняет «Интерфакс». Все три храма являются памятниками федерального значения и находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
В областном правительстве агентству рассказали, что состояние церквей удовлетворительное, но к проведению служб они не готовы.
Следующая новость От Филевского парка до Третьего кольца пройдет новая магистраль
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии