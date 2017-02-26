ДНР получит питьевую воду от Киева

Донецкая фильтровальная станция освобождена от радикальных националистов. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он также отметил: «Тем не менее, противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей».Однако при том, что станция освобождена, ее ремонт затягивается, так как командование ВСУ не дает гарантий безопасности ремонтным бригадам, сообщает «Донецкое агентство новостей». Н

Накануне украинские военные заняли фильтровальную станцию и начали вести огонь по силам ДНР. Станция является поставщиком воды по разные линии фронта.

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Теги:
Места: ДНР, Киев
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